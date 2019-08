Serie A-Livestream: SPAL - Bergamo am 25.08.

Atalanta blieb zum Ende der vergangenen Saison achtmal am Stück unbesiegt und hüpfte mit Platz 3 direkt in die UEFA Champions League - jetzt geht es nach Ferrara, wo das Team aus Bergamo vor einem knappen Jahr 0:2 unterlag.



Serie A Livestreams

Parma - Juventus am 24.08. um 18:00 Uhr

Auftakt in die Saison, Meister Juventus eröffnet auswärts bei Parma Calcio - in der vergangenen Saison gab es hier ein 3:3. Ziel der Turiner ist der neunte Titel in Folge. Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 17:50 Uhr.

Florenz - Neapel am 24.08. um 20:45 Uhr

Nach sechs Spielzeiten unter den Top 8 verhinderte die Fiorentina in der letzten Saison nur knapp den Abstieg. Mit Neuzugang Kevin-Prince Boateng soll es in dieser Saison wieder nach oben gehen.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Sebastian Kneißl

Hellas Verona - Bologna am 25.08. um 20:45 Uhr

Saisonauftakt in Italien: Hellas Verona ist nach einem Jahr zurück in der Serie A, bei Bologna sind alle in Gedanken bei ihrem an Leukämie erkrankten Trainer Sinisa Mihajlovic.

