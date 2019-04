Serie A-Livestream: Sassuolo - Parma am 14.04.

Für beide Mannschaften verlief die Rückrunde bisher enttäuschend – sie müssen aufpassen, nicht noch bis ganz nach unten abzurutschen.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Sassuolo - Parma am 14.04. um 15:00 Uhr!

Serie A Livestreams

SPAL - Juventus am 13.04. um 15:00 Uhr

Ein Unentschieden reicht bereits, dann darf Juventus im kleinsten Stadion der Liga seinen achten Titel in Folge feiern.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Christian Bernhard

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

AS Rom - Udinese am 13.04. um 18:00 Uhr

Das Team aus der Hauptstadt braucht gegen das immer noch abstiegsgefährdete Udinese einen Sieg, um weiter im Rennen um Europa zu bleiben.

Kommentator: Tobi Fischbeck

Chievo Verona - Neapel am 14.04. um 18:00 Uhr

Im Herbst holte der Tabellenletzte Chievo einen Punkt beim Tabellenzweiten - das würde jetzt den Abstieg bedeuten, nur ein Sieg hält die theoretische Chance aufrecht für die Gastgeber.

Kommentator: Marcel Seufert

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.