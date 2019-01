Serie A-Livestream: Sassuolo - Cagliari am 26.01.

Die Partie zwischen Sassuolo und Cagliari eröffnet den 21. Spieltag in der Serie A. In der Tabelle befinden sich beide Teams im Mittelfeld.



AC Mailand - Neapel am 26.01. um 01:00 Uhr

Der SSC Neapel ist zu Gast beim AC Mailand. Bei ihrer letzten Reise ins Giuseppe-Meazza-Stadion verlor die Mannschaft von Carlo Ancelotti mit am Ende nur noch neun Spielern 0:1 gegen Inter. Erwartet uns heute ähnlich Kurioses?

Kommentator: Marcel Seufert / Experte: Christian Bernhard

