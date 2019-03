Serie A-Livestream: Sampdoria - Atalanta am 10.03.

Die Männer von Atalanta aus Bergamo müssen am 27. Spieltag zu einem schwierigen Auswärtsspiel nach Genua. Beide Teams kämpfen noch um die UEFA Europa League.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis.

Serie A Livestreams

Juventus - Udinese am 08.03. um 20:30 Uhr

Von den letzten 15 Duellen mit Juventus gewann Udine nur eines. Am 27. Spieltag spricht wieder alles für den Dauermeister in Italien, Juve hat fast dreimal so viele Punkte wie die abstiegsbedrohten Gäste.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Necat Aygün

Parma - CFC Genua am 09.03. um 18:00 Uhr

Am 27. Spieltag der Serie A empfängt Parma Calcio den CFC Genua im Stadio Ennio Tardini.

Sassuolo - Neapel am 10.03. um 18:00 Uhr

Der SSC Neapel ist am 27. Spieltag bei Sassuolo zu Gast. Im Mapei Stadium braucht Neapel einen Sieg, um den zweiten Platz in der Tabelle abzusichern.

Kommentator: Carsten Fuß

