Serie A-Livestream: Sampdoria - AS Rom am 06.04.

Der Klub aus der Hauptstadt liegt auf einem Europapokal-Platz mit Kontakt zur Champions League, Sampdoria würde gerne ein paar Plätze in diese Region klettern.

Kommentator: Marcel Seufert



Empoli - Neapel am 03.04. um 19:00 Uhr

Nach seiner Entlassung im November holte Empoli Aurelio Andreazzoli schon wieder zurück als Trainer. Die Gastgeber stecken in Abstiegsnot, Neapel kämpft um Platz 2.

Kommentator: Matthias Naebers

SPAL - Lazio Rom am 03.04. um 21:00 Uhr

Für das Team aus der Hauptstadt sind drei Punkte am 30. Spieltag Pflicht, um weiterhin im Rennen um die Champions League zu bleiben, die Hausherren müssen im Abstiegskampf dagegenhalten.

Juventus - AC Mailand am 06.04. um 18:00 Uhr

Ein Titel-Duell ist das hier schon länger nicht mehr, Milan kann aber immerhin zum ersten Mal seit 2013 die Champions League erreichen. Juve plant gegen den alten Rivalen die nächsten Meter in Richtung Meisterschaft.

Moderator: Daniel Lerche / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Vincenzo D'Orta. Vorberichte ab 17:45 Uhr.

