Serie A-Livestream: Parma - Juventus am 24.08.

Auftakt in die Saison, Meister Juventus eröffnet auswärts bei Parma Calcio - in der vergangenen Saison gab es hier ein 3:3. Ziel der Turiner ist der neunte Titel in Folge. Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 17:50 Uhr.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Parma - Juventus am 24.08. um 18:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Florenz - Neapel am 24.08. um 20:45 Uhr

Nach sechs Spielzeiten unter den Top 8 verhinderte die Fiorentina in der letzten Saison nur knapp den Abstieg. Mit Neuzugang Kevin-Prince Boateng soll es in dieser Saison wieder nach oben gehen.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Sebastian Kneißl

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 11,99 Euro fällig. Ein Jahresabo kostet dich 119,99 Euro.