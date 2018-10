Serie A-Livestream: Parma - Frosinone am 04.11.

Am 11. Spieltag der Serie A ist Frosinone Calcio zu Gast im Stadio Ennio Tardini bei Parma Calcio. In den vergangenen drei Begegnungen der Teams hat Parma mit zwei Siegen die Nase vorn.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Parma - Frosinone am 04.11. um 01:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Neapel - Empoli am 02.11. um 01:00 Uhr

Als Aufsteiger kämpft Empoli in dieser Saison hauptsächlich um den Verbleib in der Serie A. Ob bei den formstarken Neapolitanern ein Punkt zu holen ist?

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Max Nicu

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Juventus - Cagliari am 03.11. um 01:00 Uhr

Am 11. Spieltag begrüßt Juventus Turin im Allianz Stadium Cagliari Calcio. Die letzten vier Aufeinandertreffen konnten die Gastgeber gewinnen, 2015 konnte Cagliari zumindest einen Punkt aus Turin mitnehmen. Wird dem Team von Trainer Rolando Maran diesmal die Überraschung gegen den Tabellenführer gelingen?

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Miki Stevic

Udinese - AC Mailand am 04.11. um 01:00 Uhr

Der AC Mailand gastiert am 11. Spieltag der Serie A bei Udinese Calcio. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams im Stadio Friuli endete mit 1:1 Unentschieden. Gelingt dem Team von Trainer Gennaro Gattuso der wichtige Auswärtssieg? Die Antwort sowie die ganze Partie gibt's hier auf DAZN!

Kommentator: Toni Polster

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.