Serie A-Livestream: Parma - Chievo Verona am 09.12.

Am 15 Spieltag der Serie A trifft Parma auf Chievo. Die Letzte Begegnung der Beiden Teams, ein Freundschaftsspiel in 2016, ging mit 2:0 an Chievo.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Parma - Chievo Verona am 09.12. um 01:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Juventus - Inter Mailand am 07.12. um 01:00 Uhr

Am 15. Spieltag der Serie A treffen Juventus Turin und Inter Mailand aufeinander. Der letzte Sieg bei Juve gelang der Nerazzurri zuletzt im Jahre 2012. Zudem behielt die Alte Dame in den letzten drei Heimspielen gegen Inter eine weiße Weste. Ob diese Serie weiter anhält, siehst du live auf DAZN!

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Miki Stevic. Vorberichte ab 20:15 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Neapel - Frosinone am 08.12. um 01:00 Uhr

Erlebe die Serie A auf DAZN! Am 15. Spieltag empfängt der SSC Neapel um Coach Carlo Ancelotti Frosinone. Letzte Saison gewann die Azzurri beide Liga-Spiele und schoss jeweils mindestens 4 Tore. Ob Neapel im Stadio San Paolo ein weiteres Schützenfest feiern und damit den Anschluss an Spitzenreiter Juve halten kann, siehst Du hier.

Kommentator: Julian Engelhard

CFC Genua - SPAL am 09.12. um 01:00 Uhr

In Genua treffen die Mannschaften vom CFC Genua und SPAL Ferrara aufeinander. Damit kommt es zum Duell zwischen zwei direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.