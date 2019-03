Serie A-Livestream: Parma - CFC Genua am 09.03.

Am 27. Spieltag der Serie A empfängt Parma Calcio den CFC Genua im Stadio Ennio Tardini.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Parma - CFC Genua am 09.03. um 18:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Juventus - Udinese am 08.03. um 20:30 Uhr

Von den letzten 15 Duellen mit Juventus gewann Udine nur eines. Am 27. Spieltag spricht wieder alles für den Dauermeister in Italien, Juve hat fast dreimal so viele Punkte wie die abstiegsbedrohten Gäste.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Necat Aygün

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Chievo Verona - AC Mailand am 09.03. um 20:30 Uhr

Der 27. Spieltag bringt für Chievo Verona ein Heimspiel gegen Milan. Chievo wartet seit fast 14 Jahren auf einen Sieg gegen die Mailänder und steht aktuell bereits abgeschlagen am Tabellenende.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.