Serie A-Livestream: Neapel - Juventus am 03.03.

Der Vesuv gibt gerade Ruhe, knapp 29 Kilometer westlich des Vulkans brodelt trotzdem was: Wenn im Stadio San Paolo der SSC Neapel Juventus empfängt, kocht das süditalienische Gemüt. Juventus ist weit voraus und in dieser Saison noch unbesiegt. Neapel möchte zumindest ein bisschen von diesem Riesen-Vorsprung wegzwicken.

Moderator: Markus Theil / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Miki Stevic / Vorberichte ab 20:20 Uhr.



Cagliari - Inter Mailand am 01.03. um 20:30 Uhr

Am 26. Spieltag der Serie A gastiert Inter Mailand bei Cagliari Calcio auf Sardinien. Die letzten fünf direkten Duelle gingen an die Mailänder, so auch im Hinspiel der laufenden Saison beim 2:0.

Kommentator: Mario Rieker

Empoli - Parma am 02.03. um 15:00 Uhr

Am 26. Spieltag der Serie A gastieren die Kicker von Parma Calcio 1913 bei Empoli. Nach zuletzt zwei Pleiten in Folge, gilt es für Parma den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Atalanta - Florenz am 03.03. um 18:00 Uhr

13 ungeschlagene Liga-Begegnungen, darunter neun Siege: die jüngste Bilanz der Fiorentina gegen Atalanta. Die Gastgeber aus Bergamo wollen am 26. Spieltag in der Serie A die Negativ-Serie endlich mit einem Sieg beenden. Beide Teams haben Chancen auf Europa.

