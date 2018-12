Serie A-Livestream: Neapel - Frosinone am 08.12.

Erlebe die Serie A auf DAZN! Am 15. Spieltag empfängt der SSC Neapel um Coach Carlo Ancelotti Frosinone. Letzte Saison gewann die Azzurri beide Liga-Spiele und schoss jeweils mindestens 4 Tore. Ob Neapel im Stadio San Paolo ein weiteres Schützenfest feiern und damit den Anschluss an Spitzenreiter Juve halten kann, siehst Du hier.

Kommentator: Julian Engelhard



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Neapel - Frosinone am 08.12. um 01:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Juventus - Inter Mailand am 07.12. um 01:00 Uhr

Am 15. Spieltag der Serie A treffen Juventus Turin und Inter Mailand aufeinander. Der letzte Sieg bei Juve gelang der Nerazzurri zuletzt im Jahre 2012. Zudem behielt die Alte Dame in den letzten drei Heimspielen gegen Inter eine weiße Weste. Ob diese Serie weiter anhält, siehst du live auf DAZN!

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Miki Stevic. Vorberichte ab 20:15 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Lazio Rom - Sampdoria am 08.12. um 01:00 Uhr

15. Spieltag in der Serie A: Lazio Rom empfängt Sampdoria Genua. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Hauptstädtern, die mit einem Sieg weiter in den Champions-League-Plätzen bleiben wollen. Die Gäste befinden sich im engen Tabellenmittelfeld und können die drei Punkte deshalb gut gebrauchen.

Kommentator: Marcel Seufert

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.