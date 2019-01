Serie A-Livestream: Frosinone - Lazio Rom am 04.02.

Am 22. Spieltag der Serie A reist Lazio zu Aufsteiger Frosinone. Die Favoritenrolle liegt dabei eindeutig beim Hauptstadtklub.



Am 22. Spieltag reist Parma nach Turin zu Juventus. Das Team um Cristiano Ronaldo hat sich in der Hinrunde einen komfortablen Vorsprung erspielt und steuert auf den nächsten Ligatitel zu. Die jüngsten Duelle zwischen Parma und Juventus waren stets umkämpft, der Aufsteiger dürfte nach einer bisher überzeugenden Saison selbstbewusst daherkommen.

Die höchste italienische Spielklasse live auf DAZN! Am 22. Spieltag ist der FC Turin zu Gast bei SPAL. Wer kann sich im Stadio Paolo Mazza durchsetzen?

Zum Abschluss des 22. Spieltages in Italiens höchster Spielklasse empfängt Cagliari Calcio Atalanta Bergamo. In den vergangenen drei Duellen gegen Atalanta ging Cagliari immer als Sieger vom Platz. Geht das so weiter, wäre das ein Rückschlag für die Norditaliener aus Bergamo im Kampf um die internationalen Plätze.

