Serie A-Livestream: Frosinone - Genua am 30.09.

Aufsteiger Frosinone Calcio empfängt am 7. Spieltag den CFC Genua im heimischen Stadio Benito Stirpe. Vor zwei Jahren trafen beide Teams zuletzt aufeinander. Damls siegte Genua klar und deutlich mit 4:0 vor eigener Kulisse. Folgt nun die späte Rache von Frosinone?



Verfolge die Serie A auf DAZN! Im 7. Spieltag kommt es zwischen dem AS Rom und Lazio Rom zum Derby della Capitale. Im 151. Aufeinandertreffen beider Vereine in der Liga empfängt die Elf von Trainer Eusebio Di Francesco die Mannschaft von Coach Simone Inzaghi. Wer kann seine Mannschaft besser einstellen?

NAPOLI IN VANTAGGIO!!! So oder so ähnlich klang unser Serie A Experte Vincenzo D'Orta beim letzten Aufeinandertreffen am 34. Spieltag der vergangenen Saison, als er beim 1:0-Siegtreffer durch Koulibaly in der Nachspielzeit komplett ausrastete. Wer setzt sich wohl am 7. Spieltag der Serie A durch? Die Antwort bekommst du live auf DAZN!

Moderator: Markus Fahn / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Vincenzo D'Orta.

Der 7. Spieltag in der Serie A auf DAZN! Parma wurde von Empoli im Februar diesen Jahres mit 4:0 nach Hause geschickt. Nun ist es an den Schützlingen von Roberto D'Aversa eine Reaktion zu zeigen. Schau dir hier die Partie in voller Länge an!

