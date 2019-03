Serie A-Livestream: Florenz - Lazio Rom am 10.03.

Am 27. Spieltag der Serie A ist der Kampf um die Europa League in vollem Gange. Die Hauptstädter von Lazio sind zu Gast in Florenz. Im Hinspiel hatte Lazio knapp die Nase vorne.



Juventus - Udinese am 08.03. um 20:30 Uhr

Von den letzten 15 Duellen mit Juventus gewann Udine nur eines. Am 27. Spieltag spricht wieder alles für den Dauermeister in Italien, Juve hat fast dreimal so viele Punkte wie die abstiegsbedrohten Gäste.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Necat Aygün

Parma - CFC Genua am 09.03. um 18:00 Uhr

Am 27. Spieltag der Serie A empfängt Parma Calcio den CFC Genua im Stadio Ennio Tardini.

Sassuolo - Neapel am 10.03. um 18:00 Uhr

Der SSC Neapel ist am 27. Spieltag bei Sassuolo zu Gast. Im Mapei Stadium braucht Neapel einen Sieg, um den zweiten Platz in der Tabelle abzusichern.

Kommentator: Carsten Fuß

