Serie A-Livestream: CFC Genua - Frosinone am 03.03.

Frosinone Calcio wird am 26. Spieltag der Serie A von CFC Genua empfangen. Diese Begegnung gibt es erst zum sechsten Mal, davon drei in der ersten Liga. Die Gäste warten noch auf den ersten Sieg.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe CFC Genua - Frosinone am 03.03. um 15:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Cagliari - Inter Mailand am 01.03. um 20:30 Uhr

Am 26. Spieltag der Serie A gastiert Inter Mailand bei Cagliari Calcio auf Sardinien. Die letzten fünf direkten Duelle gingen an die Mailänder, so auch im Hinspiel der laufenden Saison beim 2:0.

Kommentator: Mario Rieker

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Empoli - Parma am 02.03. um 15:00 Uhr

Am 26. Spieltag der Serie A gastieren die Kicker von Parma Calcio 1913 bei Empoli. Nach zuletzt zwei Pleiten in Folge, gilt es für Parma den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Atalanta - Florenz am 03.03. um 18:00 Uhr

13 ungeschlagene Liga-Begegnungen, darunter neun Siege: die jüngste Bilanz der Fiorentina gegen Atalanta. Die Gastgeber aus Bergamo wollen am 26. Spieltag in der Serie A die Negativ-Serie endlich mit einem Sieg beenden. Beide Teams haben Chancen auf Europa.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.