Serie A-Livestream: Cagliari - Parma am 16.02.

Am 24. Spieltag empfängt Cagliari Parma in der Sardegna Arena. Parma ist in dieser Saison der mit Abstand beste Aufsteiger in der Serie A und spielt um einen einstelligen Tabellenplatz.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Cagliari - Parma am 16.02. um 18:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Juventus - Frosinone am 15.02. um 20:30 Uhr

Klare Vorzeichen in diesem ungleichen Duell am 24. Spieltag der Serie A. Spitzenreiter Juventus Turin erwartet Abstiegskandidat Frosinone Calcio. Das Hinspiel entschied Juve 2:0 für sich.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Max Nicu

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Atalanta - AC Mailand am 16.02. um 20:30 Uhr

Gastgeber aus Bergamo kamen im Hinspiel im San Siro zu Mailand nach zweimaligem Rückstand jeweils zurück und schnappten sich das Remis. Die Neuauflage verspricht Hochspannung.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Sascha Bigalke

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.