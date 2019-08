Serie A-Livestream: Cagliari - Inter am 01.09.

Zweites Heimspiel in Folge: Nach der Auftaktniederlage gegen Aufsteiger Brescia empfängt Cagliari Inter Mailand, das am 1. Spieltag ein souveränes 4:0 gegen Lecce hinlegte.

Kommentator: Oliver Forster / Experte: Max Nicu



Bologna - SPAL am 30.08. um 20:45 Uhr

Bolognas Trainer Sinisa Mihajlovic arbeitet trotz seiner Leukämie-Erkrankung weiter mit seiner Mannschaft, jetzt geht es im Emiglia-Romana-Duell gegen SPAL.

AC Mailand - Brescia am 31.08. um 18:00 Uhr

Zweiter Spieltag, zweites Auswärtsspiel für den Aufsteiger aus Brescia: Diesmal geht es nach Mailand zum 18-maligen Meister. Gegen Milan spielte Brescia in der Serie A zuletzt 2010/11 und verlor damals beide Duelle.

Kommentator: Mario Rieker

Udinese - Parma am 01.09. um 20:45 Uhr

Saisonstart nach Maß für die Gastgeber! Mit 1:0 haben sie den AC Mailand am ersten Spieltag geschlagen. Parma musste eine 0:1-Heimniederlage gegen Meister Juventus hinnehmen.

