Serie A-Livestream: Atalanta - SPAL am 10.02.

Am 23. Spieltag der Serie A empfängt Atalanta SPAL im Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Für die Gastgeber aus Bergamo ist die Teilnahme an der Europa League das große Ziel.



Serie A Livestreams

Lazio Rom - Empoli am 07.02. um 20:30 Uhr

In der Serie A eröffnen Lazio und Empoli den 23. Spieltag. Die Römer sind dabei klarer Favorit. In den letzten sechs Spielen gegen den Aufsteiger gab es fünf Siege mit einem Torverhältnis von 11:2.

Kommentator: Tom Kirsten

Chievo Verona - AS Rom am 08.02. um 20:30 Uhr

Nach einem Remis in der Hinrunde empfängt Chievo Verona den AS Rom zum 23. Spieltag der Serie A.

Kommentator: Mario Rieker

Sassuolo - Juventus am 10.02. um 18:00 Uhr

Am 23. Spieltag der Serie A gastieren Cristiano Ronaldo und Juventus Turin bei Kevin-Prince Boateng und Sassuolo Calcio. Die Gastgeber verschenken häufig Punkte in der Heimat, dazu weiß Juventus, wie man Sassuolo schlägt. In der Serie A gewann der Meister die letzten sechs Duelle.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Vincenzo D'Orta

