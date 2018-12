Serie A-Livestream: AS Rom - Sassuolo am 26.12.

Am 18. Spieltag der italienischen Serie A ist Sassuolo zu Gast im Stadio Olympico bei der Roma. Noch nie konnte Sassuolo einen Punkt gegen die Azzurri ergattern. Gelingt es den Neroverdi diese Negativserie zu beenden? Die Antwort gibt´s hier auf DAZN!

Kommentator: Max Zobel



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe AS Rom - Sassuolo am 26.12. um 01:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Atalanta - Juventus am 26.12. um 01:00 Uhr

Am 2. Weihnachtsfeiertag geht's auch in der Serie A schon in die nächste Runde. Am 18. Spieltag empfängt Atalanta Juventus Turin! Die letzten beiden Heimspiele im Stadio Atleti Azzurri d'Italia von Bergamo in der Serie A gegen Juve endeten jeweils 2:2 unentschieden. Holt Atalanta auch dieses Mal einen Punkt?

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Christian Bernhard

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.