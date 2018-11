Serie A-Livestream: AS Rom - Sampdoria am 11.11.

Am 12. Spieltag empfängt der AS Rom im Olympiastadion Sampdoria. Beim letzten Liga Aufeinandertreffen konnte sich Sampdoria mit 1:0 durchsetzen. Die Wölfe sind dreifacher italienischer Meister und werden von Eusebio Di Francesco trainiert. Sampdoria Trainer lautet Marco Giampaolo. Können sich die Hauptstädter dieses Mal revanchieren? Die Antwort live auf DAZN!

Kommentator: Flo Hauser



Serie A Livestreams

Frosinone - Florenz am 09.11. um 01:00 Uhr

Frosinone und Florenz eröffnen den 12. Spieltag der Serie A! Im Stadio Benito Stirpe will Frosinone unbedingt Punkte im Abstiegskampf holen. Können die Gastgeber gegen das favorisierte Florenz gewinnen? Die Antwort gibt's live auf DAZN!

SPAL - Cagliari am 10.11. um 01:00 Uhr

Am 12. Spieltag der Serie A empfängt SPAL Ferrara Cagliari Calcio.

Atalanta - Inter Mailand am 11.11. um 01:00 Uhr

Am 12. Spieltag der Serie A empfängt Atalanta Bergamo den Champions-League-Teilnehmer Inter Mailand. Können Mauro Icardi und Co. die Punkte aus dem Stadio Atleti Azzurri d’Italia entführen?

Kommentator: Daniel Günther

