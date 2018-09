Serie A-Livestream: AS Rom - Lazio Rom am 29.09.

Verfolge die Serie A auf DAZN! Im 7. Spieltag kommt es zwischen dem AS Rom und Lazio Rom zum Derby della Capitale. Im 151. Aufeinandertreffen beider Vereine in der Liga empfängt die Elf von Trainer Eusebio Di Francesco die Mannschaft von Coach Simone Inzaghi. Wer kann seine Mannschaft besser einstellen?



Juventus - Neapel am 29.09. um 18:00 Uhr

NAPOLI IN VANTAGGIO!!! So oder so ähnlich klang unser Serie A Experte Vincenzo D'Orta beim letzten Aufeinandertreffen am 34. Spieltag der vergangenen Saison, als er beim 1:0-Siegtreffer durch Koulibaly in der Nachspielzeit komplett ausrastete. Wer setzt sich wohl am 7. Spieltag der Serie A durch? Die Antwort bekommst du live auf DAZN!

Moderator: Markus Fahn / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Vincenzo D'Orta.

Inter Mailand - Cagliari am 29.09. um 20:30 Uhr

Am 7. Spieltag der Serie A empfängt Inter Mailand Calcio im Guiseppe-Meazza Stadion. Die Jungs von der Insel Sardinien schlugen Inter zuletzt im Oktober 2016 mit 2:1. Seither folgten drei - teilweise sehr schmerzhafte - Niederlagen. Ob Cagliari die Überraschung gelingt, erfährst du hier auf DAZN!

Bologna - Udinese am 30.09. um 12:30 Uhr

Die Serie A auf DAZN! Der FC Bologna trifft am 7. Spieltag im heimischen Stadio Renato Dall'Ara auf Udinese Calcio. Hier siehst Du die Partie live!

