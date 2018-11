Serie A-Livestream: AC Mailand - Juventus am 11.11.

Traditionsduell in der Serie A! Mit dem AC Mailand und Juventus komplettieren die beiden erfolgreichsten Klubs Italiens den 12. Spieltag. Können Cristiano Ronaldo und Co. die Mailänder Abwehr um Italiens Nr. 1 Gianluigi Donnarumma überwinden?

Moderator: Markus Fahn / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Miki Stevic. Vorberichte ab 20:20 Uhr.



Serie A Livestreams

Frosinone - Florenz am 09.11. um 01:00 Uhr

Frosinone und Florenz eröffnen den 12. Spieltag der Serie A! Im Stadio Benito Stirpe will Frosinone unbedingt Punkte im Abstiegskampf holen. Können die Gastgeber gegen das favorisierte Florenz gewinnen? Die Antwort gibt's live auf DAZN!

SPAL - Cagliari am 10.11. um 01:00 Uhr

Am 12. Spieltag der Serie A empfängt SPAL Ferrara Cagliari Calcio.

Atalanta - Inter Mailand am 11.11. um 01:00 Uhr

Am 12. Spieltag der Serie A empfängt Atalanta Bergamo den Champions-League-Teilnehmer Inter Mailand. Können Mauro Icardi und Co. die Punkte aus dem Stadio Atleti Azzurri d’Italia entführen?

Kommentator: Daniel Günther

