Serie A-Livestream: AC Mailand - Frosinone am 19.05.

Für Milan wäre alles außer drei Punkten gegen die schon abgestiegenen Gäste im Kampf um die UEFA Champions League ein riesiger Rückschlag.

Kommentator: Robert Hunke



Serie A Livestreams

Udinese - SPAL am 18.05. um 15:00 Uhr

SPAL hat den Abstiegskampf früh hinter sich gelassen, Udinese ist noch mittendrin.

CFC Genua - Cagliari am 18.05. um 18:00 Uhr

Cagliari hat einen deutlich entspannteren Saisonschluss im Tabellenmittelfeld als Genua, das viel näher an den Abstiegsrängen ist.

Juventus - Atalanta am 19.05. um 20:30 Uhr

Ein Sieg bei Meister Juve, und Atalanta ist so gut wie sicher in der UEFA Champions League dabei - zuletzt gewann die Mannschaft aus Bergamo zu Hause im Pokal-Viertelfinale 3:0 gegen die Turiner.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Benny Lauth. Vorberichte ab 20:20 Uhr.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.