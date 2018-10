Serie A-Livestream: AC Mailand - CFC Genua am 31.10.

AC Mailand trifft auf CFC Genua im Stadio Giuseppe Meazza. Das Spiel sollte eigentlich am 1. Spieltag abgehalten werden wurde jedoch aufgrund eines Brückenunglücks in Genua verschoben.



Serie A Livestreams

AC Mailand - Sampdoria am 28.10. um 02:00 Uhr

Die Serie A live auf DAZN! Am 10. Spieltag ist Sampdoria Genua zu Gast im San Siro. Wie wird sich Gattusos Elf gegen das Team aus Ligurien schlagen?

Kommentator: Matthias Naebers / Experte: Benny Lauth

Lazio Rom - Inter Mailand am 29.10. um 01:00 Uhr

10. Seria A Spieltag auf DAZN! Inter trifft auf Lazio im Stadio Olimpico. Lazio konnte in der Serie A zuletzt 2016 gegen Inter gewinnen. Wer kann die wichtigen drei Punkte in der Verfolgungsjagd auf Juve mit nach Hause nehmen?

Kommentator: Mario Rieker / Experte: Christian Bernhard

