Primera División-Livestream: Villarreal - Espanyol am 03.02.

Am 22. LaLiga-Spieltag ist Espanyol zu Gast bei Villarreal im Estadio de la Ceramica.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Villarreal - Espanyol am 03.02. um 01:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Huesca - Valladolid am 01.02. um 01:00 Uhr

Aufsteigerduell am 22. Spieltag in LaLiga! Huesca hat Real Valladolid zu Gast im Estadio El Alcoraz.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

FC Barcelona - Valencia am 02.02. um 01:00 Uhr

Liga-Primus FC Barcelona mit dem Marc-Andre ter Stegen und Superstar Lionel Messi begrüßt den FC Valencia im Camp Nou. Barcelona macht bisher kaum Fehler in LaLiga, der Titel ist fest eingeplant. Valencia hat zwar eine der besten Defensivreihen der Liga, schießt aber kaum Tore - heraus kommt dabei Mittelmaß.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels. Vorberichte ab 18:20 Uhr.

Real Betis - Atletico Madrid am 03.02. um 01:00 Uhr

Ein Punkt ist für Atletico Madrid zu wenig, um an Tabellenführer Barcelona dranzubleiben. Real Betis braucht seinerseits am 22. LaLiga-Spieltag Punkte, wenn die internationalen Plätze in Reichweite bleiben sollen.

Kommentator: Matthias Naebers / Experte: Benny Lauth

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.