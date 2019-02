Primera División-Livestream: Valladolid - Real Betis am 24.02.

Am 25. Spieltag in LaLiga treffen im Estadio Jose Zorrilla Real Valladolid und Real Betis aufeinander. Die Gäste aus Sevilla haben die direkte Qualifikation für die Europa League noch lange nicht aufgegeben.



Primera División Livestreams

Espanyol - Huesca am 22.02. um 21:00 Uhr

Im RCDE Stadium in Barcelona empfängt Espanyol am 25. Spieltag in LaLiga Huesca. Die bisher einzige Liga-Begegnung im Hinspiel gewannen die Katalanen 2:0.

Getafe - Rayo Vallecano am 23.02. um 13:00 Uhr

Getafe spielt in dieser Saison um die Champions-League-Plätze. Abstiegskandidat Rayo Vallecano sollte dabei eigentlich kein Hindernis sein. Bei elf Begegnungen beider Teams gewann Getafe aber nur zweimal.

Levante - Real Madrid am 24.02. um 20:45 Uhr

Real Madrid hat in dieser LaLiga-Saison bereits sieben Spiele verloren. Zuletzt gab es so viele Niederlagen in der Saison 2008/09, eine Spielzeit vor der Ronaldo-Ära. Die Schramme aus der Hinrunde spürt Real noch immer, als es gegen Levante zu Hause schiefging. Am 25. Spieltag sind die Königlichen zu Gast in Valencia.

Kommentator: Flo Hauser / Experte. Max Nicu

