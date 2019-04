Primera División-Livestream: Valladolid - Getafe am 14.04.

Ronaldo-Klub Valladolid liegt punktgleich mit dem Tabellen-18. Knapp über den Abstiegsplätzen, Getafe kann sich zum ersten Mal überhaupt für die Champions League qualifizieren.



Viele Teams haben noch die Plätze 4 bis 6 als Saisonziel, darunter überraschend auch Alaves, das realistische Aussichten auf die Europa League hat.

Spektakel ist immer: In den Partien von Spitzenreiter Barca fallen in dieser Saison die mit Abstand meisten Tore der Liga – beim kaum noch zu rettenden Huesca soll es die nächste Show geben.

Sieben Spieltage vor Saisonende gilt es für beide Teams, die Saison zu retten: Bilbao will drei Punkte Rückstand auf die Europa-Plätze gutmachen, Rayo Vallecano muss ebenso viel für den Klassenerhalt aufholen.

