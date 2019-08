Primera División-Livestream: Valencia - Mallorca am 01.09.

Als Mallorca zuletzt vor sieben Jahren erstklassig spielte, gewann in diesem Duell jeweils die Heimmannschaft - am 3. Spieltag versuchen beide, ihren Saisonstart noch zu verbessern.

Kommentator: Franz Büchner



Primera División Livestreams

FC Sevilla - Celta Vigo am 30.08. um 20:00 Uhr

Nach dem Umbruch im Sommer mit Transferausgaben von über 120 Millionen Euro und mit neuem Trainer Julen Lopetegui erwartet Sevilla von sich selbst einen überzeugenden Heimsieg gegen Celta Vigo.

Kommentator: Ruben Zimmermann

Bilbao - Real Sociedad am 30.08. um 22:00 Uhr

Am 3. Spieltag treffen zwei Tabellennachbarn der vergangenen Saison aufeinander: Während Sociedad mit 50 Punkten auf dem 9. Platz abschloss, verpasste Bilbao auf Platz 8 ganz knapp die Europa-League-Qualifikation.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Sascha Bigalke

Espanyol - Granada am 01.09. um 19:00 Uhr

Der Aufsteiger aus Granada wartet seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg gegen Espanyol. Im RCDE Stadium wollen die Gäste diese Serie beenden.

