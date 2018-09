Primera División-Livestream: Real Sociedad - Valencia am 29.09.

Am 7. Spieltag in der spanischen LaLiga empfängt Real Sociedad den FC Valencia im Estadio Anoeta. Die letzten beiden Partien endeten knapp zugunsten des FC Valencia. Setzen sich die Fledermäuse auch diesmal durch?



LaLiga live auf DAZN! Der FC Barcelona empfängt zum 7. Spieltag Athletic Bilbao. Für die Gäste aus dem Baskenland gab es im Camp Nou nur selten etwas zu holen. In der Vergangenheit kassierte das Team von Eduardo Berizzo gegen Messi und Co. eine Niderlage nach der anderen. Gerät Bilbao bei den übermächtigen Katalanen wieder unter die Räder? D

​SD Eibar gegen FC Sevilla am 7. La Liga Spieltag. Bei der letzen Begegnung hagelte es für Sevilla eine heftige 5:1 Niederlage. Ob sich die Südspanier ebenso deutlich revanchieren können siehst du auf DAZN!

Topspiel in La Liga live auf DAZN! Real Madrid empfängt im Bernabeu Atletico Madrid. Der amtierende Champions League Sieger im Duell gegen Diego Simeones Atleti. Für die Real-Stars von Trainer Julen Lopetegui eine gute Gelegenheit sich aus dem Schatten von Cristiano Ronaldo zu spielen. Welche Mannschaft holt die wichtigen Punkte?

