Primera División-Livestream: Real Sociedad - FC Sevilla am 04.11.

Im Estadio Anoeta empfängt Real Sociedad am 11. Spieltag in LaLiga den FC Sevilla. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams konnte sich Sevilla mit 1:0 durchsetzen. Kann die Mannschaft von Pablo Machin an die Leistung aus dem vergangenen Duell anknüpfen? Die Antwort gibt es hier auf DAZN!

Kommentator: Gari Paubandt



Primera División Livestreams

Valencia - Girona am 03.11. um 01:00 Uhr

Im Estadio de Mestalla begrüßt der FC Valencia am 11. Spieltag den FC Girona. In der letzten Saison konnten die Gastgeber beide Spiele gegen die Katalanen gewinnen. Wird sich das Team von Trainer Eusebio Sacristan diesmal revanchieren?

Kommentator: Christoph Stadtler

Eibar - Alaves am 04.11. um 01:00 Uhr

Am 11. Spieltag der La Liga trifft SD Eibar auf Deportivo Alaves im Estadio Municipal de Ipurua. Der direkte Vergleich ist ausgeglichen, wer in diesem Spiel als Sieger vom Platz geht siehst du hier!

