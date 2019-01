Primera División-Livestream: Real Sociedad - Espanyol am 14.01.

Verfolge den 19. LaLiga-Spieltag live auf DAZN. Real Sociedad empfängt im Estadio Anoeta Espanyol Barcelona. Im Hinspiel der laufenden Saison gewann Espanyol zu Hause 2:1, aktuell kämpfen beide Mannschaften darum, aus dem großen Nichts des Tabellenmittelfelds aufzutauchen.

Kommentator: Tobi Fischbeck



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Real Sociedad - Espanyol am 14.01. um 01:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Rayo Vallecano - Celta Vigo am 11.01. um 01:00 Uhr

Den 19. Spieltag in La Liga eröffnet die Partie zwischen Aufsteiger Rayo Vallecano und Celta Vigo. Das Spiel siehst du live auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Villarreal - Getafe am 12.01. um 01:00 Uhr

19. Spieltag in La Liga: Villarreal empfängt den FC Getafe. Die Gastgeber befinden sich mitten im Abstiegskampf und können die Punkte gut gebrauchen. Die Gäste aus dem Vorort Madrids schielen allerdings in Richtung der Europapokal-Plätze und gehen als Favorit in diese Begegnung.

Real Betis - Real Madrid am 13.01. um 01:00 Uhr

Verfolge den 19. Spieltag in La Liga live auf DAZN! Real Betis empfängt mit dem ehemaligen BVB Spieler Marc Bartra im Estadio Benito Villamarin den Klub WM Meister Real Madrid. Unter Santiago Solari findet man allmählich wieder zurück in die Spur, die Meisterschaft ist aber wohl dahin. Können die Merengues den Pflichtsieg einfahren? Die Vergangene Partie in der Liga gegen Betis gewann man auswärts mit 5:3.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.