Primera División-Livestream: Real Betis - Leganes am 30.09.

7. La Liga Spieltag auf DAZN! Real Betis empfängt Leganes im Estadio Benito Villamarin in welchem Leganes zuletzt 2015 gewinnen konnte. Ob es dem neuen Trainer Mauricio Pellegrino gelingt die wichting Punkte einzufahren?

Kommentator: Matthias Naebers



Primera División Livestreams

Real Sociedad - Valencia am 29.09. um 13:00 Uhr

Am 7. Spieltag in der spanischen LaLiga empfängt Real Sociedad den FC Valencia im Estadio Anoeta. Die letzten beiden Partien endeten knapp zugunsten des FC Valencia. Setzen sich die Fledermäuse auch diesmal durch?

FC Barcelona - Bilbao am 29.09. um 16:15 Uhr

LaLiga live auf DAZN! Der FC Barcelona empfängt zum 7. Spieltag Athletic Bilbao. Für die Gäste aus dem Baskenland gab es im Camp Nou nur selten etwas zu holen. In der Vergangenheit kassierte das Team von Eduardo Berizzo gegen Messi und Co. eine Niderlage nach der anderen. Gerät Bilbao bei den übermächtigen Katalanen wieder unter die Räder? D

Celta Vigo - Getafe am 01.10. um 21:00 Uhr

Zum Abschluss des 7. LaLiga-Spieltags ist Getafe zu Gast bei Celta Vigo im Estadio Balaidos. Im letzten direkten Duell setzte sich Getafe mit 3:0 durch. Ob es auch dieses Mal mit einem Sieg klappt, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Flo Hauser

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.