Primera División-Livestream: Real Betis - FC Barcelona am 17.03.

Vier Gegentore für Barca, Gelb-Rot für Ivan Rakitic, erste Liga-Heimpleite für die Katalanen nach mehr als zwei Jahren: Das Hinspiel im November war eine der spektakulärsten Partien der Saison. Seit diesem 3:4 gab Barcelona in 15 Spielen gerade einmal sechs Punkte ab.

Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels



Primera División Livestreams

Real Sociedad - Levante am 15.03. um 21:00 Uhr

Am 28. Spieltag der Primera Division muss Levante in San Sebastian antreten. Für einen Strandspaziergang bleibt keine Zeit, denn gegen Real Sociedad ist volles Engagement gefragt.

Huesca - Alaves am 16.03. um 13:00 Uhr

Der 28. LaLiga-Spieltag führt Deportivo Alaves ins Estadio El Alcoraz in Huesca.

Villarreal - Rayo Vallecano am 17.03. um 18:30 Uhr

Am 28. Spieltag kommt es in LaLiga zum Duell zweier Abstiegskandidaten. Villarreal empfängt Rayo Vallecano.

