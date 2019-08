Primera División-Livestream: Osasuna - Eibar am 24.08.

LaLiga ist zurück im Estadio El Sadar. Osasuna tritt zum ersten Heimspiel nach dem Aufstieg gegen Eibar an.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Osasuna - Eibar am 24.08. um 17:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Granada - FC Sevilla am 23.08. um 20:00 Uhr

Erstes Heimspiel für den Aufsteiger aus Granada: Die Andalusier landeten in der vergangenen Zweitliga-Spielzeit auf dem 2. Platz und gehen in ihre insgesamt 24. Saison in der höchsten spanischen Spielklasse.

Kommentator: Ruben Zimmermann

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Levante - Villarreal am 23.08. um 22:00 Uhr

Derby in der Comunitat Valenciana: Nur etwas mehr als 60 Kilometer reist Villarreal an, in der Tabelle waren beide Teams in der vergangenen Saison ebenfalls dicht zusammen - Villarreal landete auf Platz 14, Levante auf 15.

Real Madrid - Valladolid am 24.08. um 19:00 Uhr

Valladolid könnte ein willkommener Gegner sein für Real im ersten Heimspiel der Saison: 17 Jahre ist es her, dass die Madrilenen in der Liga zu Hause nicht gewannen gegen den 16. der letzten Spielzeit.

Moderator: Guido Hüsgen / Kommentator: Jan Platte / Experte: Benny Lauth. Vorberichte ab 18:50 Uhr.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 11,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.