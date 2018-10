Primera División-Livestream: Leganes - Rayo Vallecano am 06.10.

Verfolge La Liga auf DAZN! Am 8. Spieltag empfängt Leganes im Estadio Municipal de Butarque den Aufsteiger Rayo Vallecano. Die Mannschaften trafen bisher elf Mal aufeinander. Leganes konnte davon lediglich ein Spiel gewinnen. Kann Leganes Trainer Mauricio Pellegrino gegen die Elf von Coach Miguel Ángel Sánchez Muñoz zu Hause punkten?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Leganes - Rayo Vallecano am 06.10. um 20:45 Uhr!

Primera División Livestreams

Bilbao - Real Sociedad am 05.10. um 21:00 Uhr

Auftakt zum 8. Spieltag in der LaLiga! Unter Flutlicht-Bedingungen empfängt Athletic Bilbao Real Sociedad im ehrwürdigen San Mames. Im letzten Spiel gewann Real Sociedad mit 3:1. Folgt nun die Revanche der Los Leones?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Girona - Eibar am 06.10. um 13:00 Uhr

Erlebe die spanische LaLiga auf DAZN! Am 8. Spieltag muss Eibar zum FC Girona ins Estadi Municipal de Montilivi.

Alaves v Real Madrid am 06.10. um 18:30 Uhr

Julen Lopetegui ist mit seinen Königlichen zu Gast bei Deportivo Alaves im Estadio Mendizorrotza. Seit dem Februar 2002 konnte Real Madrird alle seine Spiele gegen die Mannschaft aus Alaves gewinnen und schoss dabei im Durchschnitt vier Tore pro Spiel. Können die Madrilenen weiterhin an dieser Serie festhalten? Die Antwort gibt's auf DAZN!

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Moritz Volz

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel