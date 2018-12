Primera División-Livestream: Huesca - Villarreal am 16.12.

Im Estadio El Alcoraz wird am 16. Spieltag der LaLiga der FC Villareal von SD Huesca erwartet. Die Gäste können noch nicht viele Siege vorweisen, die Gastgeber noch weniger.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Huesca - Villarreal am 16.12. um 01:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Celta Vigo - Leganes am 14.12. um 01:00 Uhr

Zum Auftakt des 16. Spieltags in LaLiga ist Leganes zu Gast in Galicien bei Celta Vigo. Letzte Saison gewann in diesem Duell jeweils das Heimteam mit 1:0. Setzt Celta Vigo den Trend fort oder kann das Team von Mauricio Pellegrino im Estadio de Balaidos punkten?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Eibar - Valencia am 15.12. um 01:00 Uhr

Vor den 6000 Zuschauern des Estadio Municipal de Ipurua wurde noch vor 2 Wochen das große Real Madrid mit 3:0 nach Hause geschickt. Am 16. Spieltag der Prmera Division ist der FC Valencia zu Gast. Ob die Blanquinegros wohl ein ähnliches Schicksl ereilt?

Espanyol - Real Betis am 16.12. um 01:00 Uhr

Am 16. Spieltag in Spaniens höchster Spielklasse empfängt Espanyol Barcelona im RCDE Stadium das Team von Real Betis. Nachdem Espanyol am vergangenen Spieltag den Stadt-Rivalen vom FC Barcelona zu Gast hatte, wartet mit Betis eine vermeindlich leichtere Aufgabe.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.