Primera División-Livestream: Girona - Villarreal am 14.04.

Villarreal ist zwar punktgleich mit dem 17. Valladolid und hat die bessere Tordifferenz, in Spanien zählt aber der direkte Vergleich – und den haben die Gäste knapp verloren, stehen deshalb unter dem Strich.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Girona - Villarreal am 14.04. um 18:30 Uhr!

Primera División Livestreams

Espanyol - Alaves am 13.04. um 13:00 Uhr

Viele Teams haben noch die Plätze 4 bis 6 als Saisonziel, darunter überraschend auch Alaves, das realistische Aussichten auf die Europa League hat.

Huesca - FC Barcelona am 13.04. um 16:15 Uhr

Spektakel ist immer: In den Partien von Spitzenreiter Barca fallen in dieser Saison die mit Abstand meisten Tore der Liga – beim kaum noch zu rettenden Huesca soll es die nächste Show geben.

Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels

Valencia - Levante am 14.04. um 20:45 Uhr

Knapp drei Kilometer sind es von Levantes Stadion ins Estadio Mestalla des FC Valencia, und auf dieser kurzen Reise geht den Gästen offenbar der Mut verloren: Seit zehn Spielen gewannen die Gäste nicht mehr beim Stadtrivalen.

Kommentator: Uwe Morawe

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.