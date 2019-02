Primera División-Livestream: Girona - Real Sociedad am 25.02.

Der FC Girona hat seit Dezember kein Spiel mehr gewonnen. Zum 25. Spieltag in LaLiga empfängt das Team aus Katalonien Real Sociedad, gegen das es zuletzt 2010 siegte, damals noch in der zweiten Liga.



Im RCDE Stadium in Barcelona empfängt Espanyol am 25. Spieltag in LaLiga Huesca. Die bisher einzige Liga-Begegnung im Hinspiel gewannen die Katalanen 2:0.

Getafe spielt in dieser Saison um die Champions-League-Plätze. Abstiegskandidat Rayo Vallecano sollte dabei eigentlich kein Hindernis sein. Bei elf Begegnungen beider Teams gewann Getafe aber nur zweimal.

Real Madrid hat in dieser LaLiga-Saison bereits sieben Spiele verloren. Zuletzt gab es so viele Niederlagen in der Saison 2008/09, eine Spielzeit vor der Ronaldo-Ära. Die Schramme aus der Hinrunde spürt Real noch immer, als es gegen Levante zu Hause schiefging. Am 25. Spieltag sind die Königlichen zu Gast in Valencia.

Kommentator: Flo Hauser / Experte. Max Nicu

