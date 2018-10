Primera División-Livestream: Getafe v Levante am 06.10.

Spaniens höchste Spielklasse live auf DAZN! Am 8. Spieltag in LaLIga empfängt Getafe vor heimischer Kulisse im Coliseum Alfonso Pérez die Mannschaft von UD Levante. Den Ausgang der Partie erfährst Du hier in den Highlights.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Getafe v Levante am 06.10. um 16:15 Uhr!

Primera División Livestreams

Bilbao - Real Sociedad am 05.10. um 21:00 Uhr

Auftakt zum 8. Spieltag in der LaLiga! Unter Flutlicht-Bedingungen empfängt Athletic Bilbao Real Sociedad im ehrwürdigen San Mames. Im letzten Spiel gewann Real Sociedad mit 3:1. Folgt nun die Revanche der Los Leones?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Girona - Eibar am 06.10. um 13:00 Uhr

Erlebe die spanische LaLiga auf DAZN! Am 8. Spieltag muss Eibar zum FC Girona ins Estadi Municipal de Montilivi.

Alaves v Real Madrid am 06.10. um 18:30 Uhr

Julen Lopetegui ist mit seinen Königlichen zu Gast bei Deportivo Alaves im Estadio Mendizorrotza. Seit dem Februar 2002 konnte Real Madrird alle seine Spiele gegen die Mannschaft aus Alaves gewinnen und schoss dabei im Durchschnitt vier Tore pro Spiel. Können die Madrilenen weiterhin an dieser Serie festhalten? Die Antwort gibt's auf DAZN!

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Moritz Volz

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.