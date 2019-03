Primera División-Livestream: Getafe - Leganes am 30.03.

Champions League im Coliseum Alfonso Perez: Das könnte in der kommenden Saison Wirklichkeit werden. Dafür braucht der Tabellenvierte Getafe am 29. Spieltag zunächst einen Heimsieg.



Primera División Livestreams

Girona - Bilbao am 29.03. um 21:00 Uhr

Duell im Mittelfeld der spanischen Liga: Die neuntplatzierten Basken kommen mit einem Sieg über Atletico Madrid im Gepäck, Girona ist Zwölfter.

FC Barcelona - Espanyol am 30.03. um 16:15 Uhr

Verzaubert uns Lionel Messi wieder? Der Tabellenführer geht als klarer Favorit in diese Begegnung, zehn Punkte Vorsprung hat Barca bereits auf Platz 2. Für Espanyol sind weder der Europapokal noch der Abstieg realistisch.

Moderator: Daniel Herzog / Kommentator: Jan Platte / Experte: Benny Lauth. Vorberichte ab 16:00 Uhr.

Celta Vigo - Villarreal am 30.03. um 18:30 Uhr

Celta steht vor dem 29. Spieltag direkt unter dem Strich, vier Punkte hinter Villarreal auf Rang 17, der die Rettung bedeuten würde.

