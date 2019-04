Primera División-Livestream: Getafe - Bilbao am 07.04.

Athletic Bilbao reist nach Getafe ins Coliseum Alfonso Perez. Eine Punkteteilung ist durchaus möglich, denn auch die letzten drei Duelle endeten unentschieden.



Am 30. Spieltag liefern sich Sevilla und Alaves ein Duell, das über Champions und Europa League entscheiden kann.

Abstiegskampf in der höchsten spanischen Spielklasse: Am 30. Spieltag könnten beide Teams wichtige Punkte auf die direkten Konkurrenten herausholen.

Der FC Sevilla reist nach nach Valladolid ins Nuevo Estadio Municipal Jose Zorilla. Die Andalusier wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden und beim Aufsteiger gewinnen. Dieser hofft allerdings, wie 2012 für eine Überraschung sorgen zu können, als man in Sevilla 2:1 gewinnen konnte.

