Primera División-Livestream: Getafe - Barcelona am 06.01.

Der 18. Spieltag der spanischen LaLiga auf DAZN! Barca ist zu Gast im Coliseum Alfonso Perez. Über 7 Jahre ist der letzte Sieg von Getafe über den Vizerekordmeister der LaLiga her. Ein überraschender Heimerfolg gegen Messi und Co. würde dem Team von Jose Bordalas unter Umständen einen Sprung auf die internationalen Ränge ermöglichen.



Primera División Livestreams

Levante - Girona am 04.01. um 01:00 Uhr

Am 18. Spieltag in LaLiga empfängt UD Levante den FC Girona. Beide Teams sind direkte Konkurrenten im Tabellenmittelfeld. Wer holt sich den Sieg und damit die wichtigen Punkte? Auf DAZN erfährst Du es.

Alaves - Valencia am 05.01. um 01:00 Uhr

Am 18. Spieltag in LaLiga gastiert der FC Valencia bei Deportivo Alaves. Das letzte Liga-Aufeinandertreffen im Estadio Mendizorrotza konnte Valencia mit 2:1 gewinnen, Ob die Los Ches diesen Erfolg wiederholen können, siehst du auf DAZN!

Eibar - Villareal am 06.01. um 01:00 Uhr

Am 18. Spieltag der Prmera Divison empfängt der SD Eibar den FC Villareal im Estadio Municipal de Ipurua. Villareal braucht dringend Punkte um nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern. Eibar ist seit fünf Spielen zu Hause ungeschlagen und konnte unter anderem Real Madrid mit 3:0 besiegen.

