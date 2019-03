Primera División-Livestream: FC Barcelona - Rayo Vallecano am 09.03.

Für einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel braucht Barcelona einen sicheren Sieg gegen den Tabellenvorletzten. Rayo Vallecano bleibt nur die Verzweiflung des Außenseiters – reicht das für die Sensation?

Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe FC Barcelona - Rayo Vallecano am 09.03. um 18:30 Uhr!

Primera División Livestreams

Bilbao - Espanyol am 08.03. um 21:00 Uhr

Am 27. Spieltag in LaLiga ist Espanyol Barcelona zu Gast im San Mames bei Athletic Bilbao. Die Basken spielen eine solide Saison . Ein paar Siege aneinandergereiht, könnte daraus noch eine starke Saison werden, die in der Qualifikation für den Europapokal endet.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Alaves - Eibar am 09.03. um 13:00 Uhr

Um weiterhin am Kampf um die europäischen Plätze teilzunehmen, wäre für Alaves ein Dreier gegen Eibar wichtiger Schritt. Eibar hingegen möchte sich im Tabellenmittelfeld weiter behaupten.

Getafe - Huesca am 09.03. um 20:45 Uhr

Am 27. Spieltag der höchsten spanischen Liga muss der Tabellenletzte Huesca nach Getafe. Spielen die Gastgeber so weiter wie bisher, können sie schon demnächst zur Anprobe für die Anzüge für die Champions League.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.