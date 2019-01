Primera División-Livestream: FC Barcelona - Eibar am 13.01.

Am 19. Spieltag reist Eibar ins Camp Nou zum FC Barcelona. Der Gast aus der 27.000 Einwohner Kleinstadt im Baskenland darf sich auf einiges gefasst machen. In den bisherigen acht Partien gegen die Katalanen kassierte man 28 Gegentore. Beim letzten Besuch in Barcelona hagelte es gleich ein halbes Dutzend. Mit vier Treffern nicht unbeteiligt war ein gewisser Lionel Messi. Schlägt LaPulga auch diesmal wieder zu?



Den 19. Spieltag in La Liga eröffnet die Partie zwischen Aufsteiger Rayo Vallecano und Celta Vigo. Das Spiel siehst du live auf DAZN!

19. Spieltag in La Liga: Villarreal empfängt den FC Getafe. Die Gastgeber befinden sich mitten im Abstiegskampf und können die Punkte gut gebrauchen. Die Gäste aus dem Vorort Madrids schielen allerdings in Richtung der Europapokal-Plätze und gehen als Favorit in diese Begegnung.

Verfolge den 19. Spieltag in La Liga live auf DAZN! Real Betis empfängt mit dem ehemaligen BVB Spieler Marc Bartra im Estadio Benito Villamarin den Klub WM Meister Real Madrid. Unter Santiago Solari findet man allmählich wieder zurück in die Spur, die Meisterschaft ist aber wohl dahin. Können die Merengues den Pflichtsieg einfahren? Die Vergangene Partie in der Liga gegen Betis gewann man auswärts mit 5:3.

