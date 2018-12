Primera División-Livestream: FC Barcelona - Celta Vigo am 22.12.

Weihnachtsstimmung in LaLiga am 17. Spieltag! 2 Tage vor Weihnachten muss Celta Vigo beim FC Barcelona ran. Die Katalanen wollen ihre erfolgreiche Hinrunde natürlich mit einem Heimsieg abschließen, die Celtiñas hingegen möchten aus dem Camp Nou Punkte mitnehmen. Ob ihnen das gelingt, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Matthias Naebers / Experte: Jonas Hummels



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe FC Barcelona - Celta Vigo am 22.12. um 01:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Girona - Getafe am 21.12. um 01:00 Uhr

Zum Auftakt des 17. Spieltages in Spaniens höchster Spielklasse reist Getafe nach Girona ins Estadio Municipal de Montilivi. Getafe konnte in den bisherigen beiden LaLiga-Duellen dieser Teams noch keinen Sieg feiern - klappt es diesmal mit einem Auswärtserfolg?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Atletico Madrid - Espanyol am 22.12. um 01:00 Uhr

Madrid gegen Barcelona am 17. Spieltag der Primera Division. Espanyol Barcelona ist zu Gast im Wanda Metropolitano. In dem Atletico bisher eine herausragende Hinrunde spielt, acht Spiele, 20 Punkte und Platz 1 in der Heimtabelle stehen zu Buche. Peitschen die Fans der Colchoneros ihre Mannschaft zum nächsten Erfolg?

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Mark Meister

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.