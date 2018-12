Primera División-Livestream: Espanyol - Real Betis am 16.12.

Am 16. Spieltag in Spaniens höchster Spielklasse empfängt Espanyol Barcelona im RCDE Stadium das Team von Real Betis. Nachdem Espanyol am vergangenen Spieltag den Stadt-Rivalen vom FC Barcelona zu Gast hatte, wartet mit Betis eine vermeindlich leichtere Aufgabe.



Zum Auftakt des 16. Spieltags in LaLiga ist Leganes zu Gast in Galicien bei Celta Vigo. Letzte Saison gewann in diesem Duell jeweils das Heimteam mit 1:0. Setzt Celta Vigo den Trend fort oder kann das Team von Mauricio Pellegrino im Estadio de Balaidos punkten?

Am 16. Spieltag der LaLiga ist Atletico Madrid zu Gast bei Real Valladolid. Die Colchoneros wollen nach 4 Unentschieden in Serie endlich wieder auswärts gewinnen. Der Klub von Weltmeister Ronaldo wartet seit 3 Heimspielen auf einen Sieg und braucht dringen Punkte um sich vom Abstiegskampf zu distanzieren.

Im Estadio El Alcoraz wird am 16. Spieltag der LaLiga der FC Villareal von SD Huesca erwartet. Die Gäste können noch nicht viele Siege vorweisen, die Gastgeber noch weniger.

