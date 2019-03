Primera División-Livestream: Espanyol - FC Sevilla am 17.03.

Nach einer guten Hinrunde steckt der FC Sevilla aktuell in einem kleinen Formtief. Besonders Niederlagen gegen Teams aus den unteren Regionen der Tabelle tun Sevilla weh im Kampf um die Champions League. Am 28. Spieltag soll es gegen Außenseiter Espanyol Barcelona besser laufen.

Kommentator: Daniel Günther



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Espanyol - FC Sevilla am 17.03. um 16:15 Uhr!

Primera División Livestreams

Real Sociedad - Levante am 15.03. um 21:00 Uhr

Am 28. Spieltag der Primera Division muss Levante in San Sebastian antreten. Für einen Strandspaziergang bleibt keine Zeit, denn gegen Real Sociedad ist volles Engagement gefragt.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Huesca - Alaves am 16.03. um 13:00 Uhr

Der 28. LaLiga-Spieltag führt Deportivo Alaves ins Estadio El Alcoraz in Huesca.

Villarreal - Rayo Vallecano am 17.03. um 18:30 Uhr

Am 28. Spieltag kommt es in LaLiga zum Duell zweier Abstiegskandidaten. Villarreal empfängt Rayo Vallecano.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.