Primera División-Livestream: Espanyol - FC Barcelona am 08.12.

Derby-Time auf DAZN! Espanyol Barcelona empfängt den großen Stadtrivalen vom FC Barcelona zum 171. Stadtderby. Die bisherige Bilanz spricht für Barca: 100 Siege und ein Torverhältnis von 327:177. Ob Lionel Messi als erfolgreichster Torschütze der Derby-Geschichte seinen 20. Treffer gegen Espanyol erzielen kann, siehst Du hier.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Jan Platte / Experte: Benny Lauth



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Espanyol - FC Barcelona am 08.12. um 01:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Leganes - Getafe am 07.12. um 01:00 Uhr

Am 15. Spieltag der spanischen LaLiga reist Getafe nach Leganes. Im heimischen Estadio Municipal de Butarque konnte das Team von Trainer Mauricio Pellegrino immerhin 11 Punkte aus 6 Spielen einsacken. Gegen Getafe wären weitere Punkte enorm wichtig, um den Abstand zu den Abstiegs-Rängen zu vergrößern.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Atlético Madrid - Alavés am 08.12. um 01:00 Uhr

15. Spieltag in La Liga: Atlético Madrid empfängt das Überraschungsteam aus Alavés. Die Königlichen aus Madrid konnte Alavés bereits besiegen. Nun soll also der nächste Riese aus der Hauptstadt die Punkte an die Basken abgeben. Atlético wird allerdings versuchen die Serie aus der vergangenen Saison fortzuführen: beide Spiele wurden mit 1:0 gewonnen.

Kommentator: Christoph Fetzer

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.