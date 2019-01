Primera División-Livestream: Eibar - Villareal am 06.01.

Am 18. Spieltag der Prmera Divison empfängt der SD Eibar den FC Villareal im Estadio Municipal de Ipurua. Villareal braucht dringend Punkte um nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern. Eibar ist seit fünf Spielen zu Hause ungeschlagen und konnte unter anderem Real Madrid mit 3:0 besiegen.



Am 18. Spieltag in LaLiga empfängt UD Levante den FC Girona. Beide Teams sind direkte Konkurrenten im Tabellenmittelfeld. Wer holt sich den Sieg und damit die wichtigen Punkte? Auf DAZN erfährst Du es.

Am 18. Spieltag in LaLiga gastiert der FC Valencia bei Deportivo Alaves. Das letzte Liga-Aufeinandertreffen im Estadio Mendizorrotza konnte Valencia mit 2:1 gewinnen, Ob die Los Ches diesen Erfolg wiederholen können, siehst du auf DAZN!

Am 18. Spieltag in der spanischen LaLiga empfangen die Königlichen das Team aus San Sebastian. Um die Tabellenspitze nicht aus den Augen zu verlieren ist daheim ein Sieg gegen Real Sociedad absolute Pflicht! Mit 13 Punkten aus 9 Spielen in der Fremde ist das Team um Imanol Alguacil jedoch auf keinen Fall zu unterschätzen.

Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels

