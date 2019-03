Primera División-Livestream: Eibar - Valladolid am 17.03.

Am 28. Spieltag in LaLiga trifft Eibar auf Aufsteiger Real Valladolid.



Primera División Livestreams

Real Sociedad - Levante am 15.03. um 21:00 Uhr

Am 28. Spieltag der Primera Division muss Levante in San Sebastian antreten. Für einen Strandspaziergang bleibt keine Zeit, denn gegen Real Sociedad ist volles Engagement gefragt.

Huesca - Alaves am 16.03. um 13:00 Uhr

Der 28. LaLiga-Spieltag führt Deportivo Alaves ins Estadio El Alcoraz in Huesca.

Espanyol - FC Sevilla am 17.03. um 16:15 Uhr

Nach einer guten Hinrunde steckt der FC Sevilla aktuell in einem kleinen Formtief. Besonders Niederlagen gegen Teams aus den unteren Regionen der Tabelle tun Sevilla weh im Kampf um die Champions League. Am 28. Spieltag soll es gegen Außenseiter Espanyol Barcelona besser laufen.

Kommentator: Daniel Günther

